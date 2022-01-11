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10 минут назад

В Казахстане на фоне беспорядков задержали почти 10 тысяч человек

В Казахстане на фоне беспорядков задержали около 9,9 тысячи человек. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

В Казахстане на фоне беспорядков задержали почти 10 тысяч человек
Фото: РамблерРамблер

Ранее сообщалось, что в связи с беспорядками были задержаны свыше 7,9 тысячи человек.

В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Жители городов Актау и Жанаозен взбунтовались против резкого роста цен на сжиженный газ. Потом протестное движение распространилось на прочие города Казахстана, среди которых и Алма-Ату, крупнейший город республики. Там боевики стали нападать на государственные учреждения, началось мародерство. Власти в ответ на действия бунтовщиков ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Согласно данным ООН, около тысячи человек получили ранения в ходе протестов в Казахстане Как сообщает МВД республики, 17 казахстанских силовиков погибли, пострадали более 1,3 тысячи.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и возглавил Совет Безопасности. Он охарактеризовал всю эту ситуацию как подрыв целостности государства и принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Он также указал, что услышал все требования граждан, которые были выражены в мирных формах.

В мире,МВД,РИА Новости,
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