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30 минут назад

Политолог объяснил молчание Назарбаева после беспорядков в Казахстане

Молчание первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на фоне кризиса в стране говорит о том, что он уже мертв или недееспособен, считает политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Политолог объяснил молчание Назарбаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политолог предположил, что Назарбаев может находиться в коме или в каком-нибудь ином состоянии утраты связи с реальностью.

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«Вспоминая его весьма почтенный возраст, можно предположить, даже если окажется ремиссия, то весьма непродолжительная. Я допускаю, что он может вернуться в эту реальность, но вопрос, в каком состоянии, может его и показывать будет нельзя», — отметил политолог.

Токаев впервые с начала беспорядков упомянул Назарбаева

Состояние здоровья Назарбаева

Последний раз Назарбаева видели 28 декабря в Санкт-Петербурге, где он встречался с президентом России Владимиром Путиным, отмечает Калачев, и был в нормальной форме. Хотя в Казахстане обсуждались возможное ухудшение состояния его здоровья и вероятное онкологическое заболевание, утверждает Калачев.

«Но проблемы с онкологией копятся постепенно, ход болезни предсказуем, не очень понятно, как он вдруг неожиданно совершенно в предновогодние дни утратил дееспособность. Я сразу предположил, что, скорее всего, он, видимо, мертв либо находится в коме. Отсюда все движения его ближайших родственников и других, кто, видимо, считал, что [действующий президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев не та фигура, не на него надо было ставить, и что Назарбаев ошибся, и надо эту ошибку исправить каким-то образом», — поделился политолог.

«Должен был себя проявить»

В противном случае Назарбаев уже давно сам бы выступил с заявлением по сложившейся кризисной ситуации, считает Калачев.

«Он должен был так или иначе себя проявить. А как он себя проявил? Разговором с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко, который невозможно проверить, или заявлением пресс-секретаря Назарбаева [Айдоса Укибая] от имени Назарбаева?» — объяснил политолог.

По мнению политолога, в отдельных постсоветских странах уже становится традицией не сразу объявлять о смерти лидера, чтобы сперва разобраться с ситуацией в стране. Сообщение о состоянии Назарбаева могло еще больше дестабилизировать сложившуюся в Казахстане ситуацию, убежден Калачев. Он считает, что в ближайшее время ситуация с молчанием бывшего президента должна разрешиться.

Будущее Казахстана

Токаев должен быть благодарен Назарбаеву, как Путин первому президенту России Борису Ельцину, но это не значит, что нужно продолжать курс предшественника и повторять его ошибки, считает политолог. По мнению Калачева, сейчас элите Казахстана важно решить вопрос о том, продолжать ли линию преемственности или провести ревизию наследия первого президента страны. Так как несмотря на то, что первый президент заложил основы государственности и создал современный Казахстан, в стране осталась масса социально-экономических и политических проблем, которые признает Токаев.

Он уточнил, что в ближайшее время в Казахстане потихоньку начнут убирать памятники и портреты Назарбаева, переименуют Нур-Султан обратно в Астану, а в учебниках, по которым школьники будут изучать историю страны, о Назарбаеве будет сказано много хорошего, но уже без перегибов и лакировки.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Митингующие вскоре выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти. Протестующим в городе Талдыкорган удалось снести памятник Назарбаеву.

В минувшую пятницу, 7 января, казахское издание сообщило, что Назарбаев, его дочери и их семьи покинули страну. Политолог Георгий Бовт заявлял, что экс-президент мог бежать в Киргизию, Россию или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на источник утверждал, что Назарбаев находится в Китае. 8 января его пресс-секретарь Айдос Укибай заявил, что бывший президент находится в Нур-Султане и продолжает работу, находясь на связи с Токаевым и главами дружественных Казахстану государств.

В мире,Аркадий Дубнов,Айдос Укибай,Георгий Бовт,Нурсултан Назарбаев,Борис Ельцин,Константин Калачев,Владимир Путин,Lenta.ru,
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