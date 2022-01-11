США одобрили Украине тайную военную помощь на $200 млн

Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в администрации США сообщил об одобрении Белым домом тайной военной помощи Украине на $200 млн. Одобрение дополнительная помощь получила ещё в декабре, сообщает издание.

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На эти деньги Украине будет поставлено стрелковое оружие, боеприпасы, медицинской оборудование, а также средства радиолокационного наблюдения. Поставки пока не начались. Конгресс уведомили о дополнительной военной помощи Киеву в начале января.

Бюджетом США уже предусмотрена военная помощь Украине на 2022 год на $300 млн. Ещё $150 млн будут потрачены на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии». Всего же с 2014 года Вашингтон выделил Киеву $2,5 млрд на поддержку вооружённых сил. Только в прошлом году Украина получила на обеспечение безопасности $450 млн.

Член внешнеполитического комитета бундестага от фракции «Союз-90/Зелёные» Юрген Триттин уже высказал сомнения в необходимости поставок оружия на Украину. По его мнению, это не только не приведёт к деэскалации, но и нарушит переговорный процесс.

Поводом для высказывания немецкого парламентария стало заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который с угрозами потребовал от Берлина поставить Украине оружие. Дипломат добавил, что в случае отказа Германия будет иметь дело с некими «серьёзными последствиями».