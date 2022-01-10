В Госдепе назвали Казахстан «ценным партнером» для США

Казахстан является ценным партнером для США. Такое заявление сделал официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

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«Мы выражаем соболезнования погибшим и пострадавшим. Что касается Казахстана, это ценный партнер США», - приводит РИА Новости его слова.

Представитель внешнеполитического ведомства при этом добавил, что в Белом доме не проводят параллели между произошедшим в Казахстане и на Украине.

«Не хочу объединять ситуации, которые очень различны», - подчеркнул Прайс.