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24 минуты назад

В Госдепе назвали Казахстан «ценным партнером» для США

Казахстан является ценным партнером для США. Такое заявление сделал официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

В Госдепе назвали Казахстан «ценным партнером» для США
Фото: GloballookpressGloballookpress

«Мы выражаем соболезнования погибшим и пострадавшим. Что касается Казахстана, это ценный партнер США», - приводит РИА Новости его слова.

Представитель внешнеполитического ведомства при этом добавил, что в Белом доме не проводят параллели между произошедшим в Казахстане и на Украине.

«Не хочу объединять ситуации, которые очень различны», - подчеркнул Прайс.

Он также заявил, что Соединенные Штаты ждут справедливого разбирательства по делу о случившемся в Казахстане с соблюдением прав всех задержанных.

В мире,Нед Прайс,МИД,Госдеп США,РИА Новости,
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