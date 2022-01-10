В Раде выступили за прямой диалог с Россией

«Если украинские власти хотят, чтобы была снята напряженность, то это можно сделать на двустороннем уровне: пойти на деэскалацию в отношениях с Россией, выполнить минские соглашения, разморозить решение многих экономических вопросов. И тогда без американцев и переговоров в Женеве мы могли бы выйти на ситуацию, когда на восточной границе [Украине] ничего бы не угрожало», - добавил Волошин.