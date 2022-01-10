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22 минуты назад

В Раде выступили за прямой диалог с Россией

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Олег Волошин считает, что Украине необходимо пойти на прямой диалог с Россией, чтобы не зависеть от итогов переговоров других государств, пишет ТАСС.

В Раде выступили за прямой диалог с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Переговоры в Женеве между США и Российской Федерацией по гарантиям безопасности <...> Их решения могут повлиять на ситуацию на Украине <...> Но для того, чтобы не зависеть от результатов переговоров других государств, украинская власть должна пойти на прямой диалог с Россией», - сказал Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».

По его мнению, Запад очень серьезно отнесся к требованиям, которые выдвинула Россия.

«И то, что США вступили в диалог с РФ, уже говорит о том, что Вашингтон понимает - на кону очень многое, поэтому Москва в данной ситуации воспринимается на равных», - подчеркнул депутат.

Он считает, что Украина должна обсуждать конфликтные вопросы на прямых переговорах, так как она может самостоятельно урегулировать отношения дипломатическим путем.

«Если украинские власти хотят, чтобы была снята напряженность, то это можно сделать на двустороннем уровне: пойти на деэскалацию в отношениях с Россией, выполнить минские соглашения, разморозить решение многих экономических вопросов. И тогда без американцев и переговоров в Женеве мы могли бы выйти на ситуацию, когда на восточной границе [Украине] ничего бы не угрожало», - добавил Волошин.

В мире,Олег Волошин,Верховная Рада,ИТАР-ТАСС,
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