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24 минуты назад

В ВОЗ раскрыли причину появления штамма «дельтакрон»

Штамм «дельтакрон» мог появиться в результате загрязнения образца во время секвенирования и не является комбинацией двух вариантов вируса, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ВОЗ раскрыли причину появления штамма «дельтакрон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее группа ученых из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» — «дельтакрон».

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Как заявил заведующий лабораторией Леонтиос Кострикис, новый вариант имеет генетическую основу как у «дельта»-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у «омикрон»-штамма.

Мария ван Керкхове предложила не использовать название «дельтакрон», поскольку название предполагает комбинацию вирусов/вариантов, а обнаруженная мутация не является таковой. Она также предложила отказаться от названия «флурона», обозначающего одновременное заболевание гриппом и коронавирусом.

Ранее сомнения в реальности «дельтакрона» высказали ряд мировых ученых-генетиков. В частности, российский генетик Константин Северинов заявил, что новый «штамм» - «это просто перемешанные вирусы, выделенные у одного человека».

В мире,Константин Северинов,ВОЗ,
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