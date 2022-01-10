В ВОЗ раскрыли причину появления штамма «дельтакрон»

Штамм «дельтакрон» мог появиться в результате загрязнения образца во время секвенирования и не является комбинацией двух вариантов вируса, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, что ранее группа ученых из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» — «дельтакрон».
Как заявил заведующий лабораторией Леонтиос Кострикис, новый вариант имеет генетическую основу как у «дельта»-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у «омикрон»-штамма.
Мария ван Керкхове предложила не использовать название «дельтакрон», поскольку название предполагает комбинацию вирусов/вариантов, а обнаруженная мутация не является таковой. Она также предложила отказаться от названия «флурона», обозначающего одновременное заболевание гриппом и коронавирусом.
Ранее сомнения в реальности «дельтакрона» высказали ряд мировых ученых-генетиков. В частности, российский генетик Константин Северинов заявил, что новый «штамм» - «это просто перемешанные вирусы, выделенные у одного человека».