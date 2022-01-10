В ВОЗ раскрыли причину появления штамма «дельтакрон»

Штамм «дельтакрон» мог появиться в результате загрязнения образца во время секвенирования и не является комбинацией двух вариантов вируса, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Напомним, что ранее группа ученых из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» — «дельтакрон».

Как заявил заведующий лабораторией Леонтиос Кострикис, новый вариант имеет генетическую основу как у «дельта»-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у «омикрон»-штамма.

Мария ван Керкхове предложила не использовать название «дельтакрон», поскольку название предполагает комбинацию вирусов/вариантов, а обнаруженная мутация не является таковой. Она также предложила отказаться от названия «флурона», обозначающего одновременное заболевание гриппом и коронавирусом.