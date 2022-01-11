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1 час назад

В ВОЗ отказались считать «дельтакрон» новым штаммом COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что «дельтакрон» нельзя называть новым штаммом COVID-19. Данное наименование не следует использовать, поскольку он не является комбинацией двух вариантов вируса, отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в Twitter.

В ВОЗ отказались считать «дельтакрон» новым штаммом COVID-19
Фото: Liu Qu/Xinhua/Global Look PressLiu Qu/Xinhua/Global Look Press

Она добавила, что в ВОЗ просят не использовать и понятие «флурон», которым обозначили одновременное заболевание гриппом и коронавирусом.

Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. «дельтакрон», вероятно, является загрязнением [образца] во время секвенирования, — указала эпидемиолог.

Профессор Леонтиос Костриккис с факультета биологических наук Университета Кипра первым заявил об обнаружении нового штамма COVID-19. Он рассказал, что учёные пришли к выводу, что новый вариант стал гибридом «дельты» и «омикрона», поэтому его назвали «дельтакрон».

Ранее стало известно, что «дельтакрон» посчитали результатом ошибки лаборанта и в Роспотребнадзоре. Обнаруженный на Кипре штамм пока не стоит называть новым вариантом коронавируса, так как существует вероятность того, что в лаборатории был момент загрязнения одних образцов другими, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В мире,Камиль Хафизов,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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