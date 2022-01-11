В ВОЗ отказались считать «дельтакрон» новым штаммом COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что «дельтакрон» нельзя называть новым штаммом COVID-19. Данное наименование не следует использовать, поскольку он не является комбинацией двух вариантов вируса, отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в Twitter.

Фото: Liu Qu/Xinhua/Global Look Press Liu Qu/Xinhua/Global Look Press

Она добавила, что в ВОЗ просят не использовать и понятие «флурон», которым обозначили одновременное заболевание гриппом и коронавирусом.

Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. «дельтакрон», вероятно, является загрязнением [образца] во время секвенирования, — указала эпидемиолог.

Профессор Леонтиос Костриккис с факультета биологических наук Университета Кипра первым заявил об обнаружении нового штамма COVID-19. Он рассказал, что учёные пришли к выводу, что новый вариант стал гибридом «дельты» и «омикрона», поэтому его назвали «дельтакрон».