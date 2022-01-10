В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
2 часа назад

В США озвучили последствия вторжения России на Украину

Страны Запада введут против России коллективные санкции в случае ее вторжения на территорию Украины. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, ее слова приводит РИА Новости.

В США озвучили последствия вторжения России на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, подготовленные западными странами ограничения включают меры против ключевых финансовых институтов и экспортные ограничения, которые ударят по основным отраслям промышленности.

«Мы готовы, в координации c нашими партнерами и союзниками, взыскать эту суровую цену. Цена будет включать финансовые санкции. Сообщалось о том, что эти санкции будут затрагивать ключевые финансовые институты, включать меры экспортного контроля, которые направлены против ключевых отраслей», — сообщила она по итогам переговоров России и США по гарантиям безопасности.

Кроме того, по словам Шерман, меры реагирования на реализацию приписываемых России замыслов предполагают также размещение дополнительных сил НАТО на территории входящих в альянс стран и наращивание оборонительной помощи Украине.

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

Замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе переговоров с американской стороной заверил партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Он напомнил дипломатам, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.

В мире,Уэнди Шерман,Сергей Рябков,НАТО,МИД,РИА Новости,
284
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители