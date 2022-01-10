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39 минут назад

СМИ: в США задержали мужчину за угрозы убить Трампа

Американские правоохранители задержали жителя района Квинс в городе Нью-Йорк, неоднократно угрожавшего убить бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета New York Daily News.

СМИ: в США задержали мужчину за угрозы убить Трампа
Фото: ReutersReuters

По ее данным, 72-летний Томас Велницки заявил о соответствующих намерениях на допросе у полиции Капитолия в июле 2020 года. Согласно документам, обнародованным федеральным судом нью-йоркского района Бруклин, Велницки пригрозил "приобрести оружие" и "уничтожить" Трампа, если он проиграет выборы, но откажется покинуть свой пост. При этом в документах не упоминается имя экс-глава Белого дома, в них он фигурирует как "лицо 1", однако источник в правоохранительных органах подтвердил изданию, что речь идет именно о Трампе.

В материалах отмечается, что 4 января 2021 года Велницки позвонил в отделение Секретной службы острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и оставил голосовые сообщения, в которых угрожал убить Трампа и еще 12 человек, включая конгрессменов и сенаторов, поддержавших бывшего президента. По словам представителей правоохранительных органов, угрозы обвиняемого не прекратились и после того, как Трамп покинул свой пост.

Ожидается, что Велницки впервые предстанет перед федеральным судом Бруклина в понедельник.

В мире,Происшествия,Дональд Трамп,МВД,
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