СМИ: в США задержали мужчину за угрозы убить Трампа

По ее данным, 72-летний Томас Велницки заявил о соответствующих намерениях на допросе у полиции Капитолия в июле 2020 года. Согласно документам, обнародованным федеральным судом нью-йоркского района Бруклин, Велницки пригрозил "приобрести оружие" и "уничтожить" Трампа, если он проиграет выборы, но откажется покинуть свой пост. При этом в документах не упоминается имя экс-глава Белого дома, в них он фигурирует как "лицо 1", однако источник в правоохранительных органах подтвердил изданию, что речь идет именно о Трампе.