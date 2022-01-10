Европейская страна отказалась вступать в НАТО

Швеция не будет вступать в НАТО, но намерена сохранить партнерство с Североатлантическим альянсом. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
«Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО», - заявила глава кабинета министров на пресс-конференции, отвечая на вопрос о внешнеполитической линии Швеции.
Она отметила, что страна на протяжении длительного времени отстаивала собственную линию в области безопасности, поддерживая при этом партнерство с НАТО и одновременно сохраняя «особые отношения» с Финляндией, которая также не является членом Североатлантического альянса.
Андерссон подчеркнула, что в данный момент считает рискованным менять внешнеполитическую позицию страны.
При этом премьер-министр сообщила, что большинство депутатов шведского риксдага (парламента) выступает за углубление сотрудничества с НАТО.
Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России несет угрозу структуре безопасности Европы. Он пообещал, что вооруженные силы Швеции, нарастившие за последнее время свою боеготовность, продолжат обмениваться информацией с НАТО и проводить военные учения, поскольку учения повышают способности сторон действовать совместно в случае кризиса.