Европейская страна отказалась вступать в НАТО

Швеция не будет вступать в НАТО, но намерена сохранить партнерство с Североатлантическим альянсом. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

«Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО», - заявила глава кабинета министров на пресс-конференции, отвечая на вопрос о внешнеполитической линии Швеции.

Она отметила, что страна на протяжении длительного времени отстаивала собственную линию в области безопасности, поддерживая при этом партнерство с НАТО и одновременно сохраняя «особые отношения» с Финляндией, которая также не является членом Североатлантического альянса.

Андерссон подчеркнула, что в данный момент считает рискованным менять внешнеполитическую позицию страны.

При этом премьер-министр сообщила, что большинство депутатов шведского риксдага (парламента) выступает за углубление сотрудничества с НАТО.