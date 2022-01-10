Два украинских солдата погибли при исполнении в Донбассе

Двое украинских солдат погибли в ходе несения военной службы на территории Донбасса. Об потерях в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщили на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Летом 2021 года ВСУ подсчитали количество боевых потерь в Донбассе с 2014 года. По украинским данным, армия безвозвратно потеряла 2705 солдат и офицеров, еще около 10 тысяч были ранены. При этом подорвавшиеся на минах и других взрывных устройствах не вошли в число погибших.