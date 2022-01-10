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20 минут назад

Политолог объяснил, почему Запад боится Россию

Комментируя призыв американских «экспертов по России» к советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану о наращивании поставок оружия на Украину, российский политолог и международный эксперт Алексей Мартынов сообщил, что его нисколько не удивило подобное требование.

Объяснен страх Запада перед Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что в ходе одной из бесед в преддверии переговоров в Женеве, «эксперты по России» призвали Салливана направить больше оружия на Украину. Как сообщили участники разговора, на встрече с «ястребами» - сторонниками жесткой линии в отношениях с Россией, - были те, кто работал при администрации президента Дональда Трампа.

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Вместе с тем, как отмечает Алексей Мартынов, в сообществе Белого дома отсутствует единство: «Там, как [в басне] “Лебедь, рак и щука” - каждый тянет президента Байдена в свою сторону, пытаясь как-то влиять, давить на него. Но Байден – человек опытный. На мой взгляд, это ему только в “плюс” - он очень опытный политик, опытный бюрократ, управленец, и его совсем непросто сдвинуть в его убеждениях. Я не думаю, что он пойдет на поводу у “ястребов”. И тому яркий пример переговоры, которые проходят в Женеве. Понятно, что они обостряют повестку как могут».

При этом, по мнению собеседника «Свободной прессы», к подобной практике прибегают оппоненты России не только в Соединенных Штатах, но и в странах коллективного Запада в целом.

«На мой взгляд, самую агрессивную, хотя, и не явную роль играет Британия – тактика, которая переходит к разжиганию локальных вооруженных конфликтов вокруг границ России, причем в чувствительных для нашей страны местах. Прямой шантаж войной на Украине, которую они готовы финансировать и обеспечивать вооружением. Кроме того, известная история на границе Польши и Белоруссии, которая чудом не обернулась вооруженным конфликтом, хотя, к этому все вполне шло. А теперь, и события в Казахстане. То есть, это очень тревожная история», - указывает Алексей Мартынов.

По словам политолога, у него складывается впечатление, что Запад мечтает о возрождении большой советской страны - такого главного «злобного» оппонента, который сможет послужить оправданием всех собственных ошибок и просчетов: «Дескать, мы боремся “со злом”, поэтому подобным образом мы себя ведем, в том числе, и по отношению к собственным гражданам. Практически, к нам насильно “запихивают” Белоруссию, Казахстан - мол, а остальные и так подтянутся в отсутствии идей и средств, ресурсов. В этом какая-то извращенная, вывернутая на изнанку логика. Запад без конца об этом говорит, “проговариваясь”, как говорится, по Фрейду. То одни американские деятели, то другие, то какие-то натовские люди говорят, что Россия восстанавливает Советский Союз».

При этом Алексей Мартынов отмечает, что восстановить на сегодняшний день совершенно не возможно - как бы этого ни хотелось кому-то сделать.

«Они все еще надуются навязать нам этот формат, видимо, думая, что снова удастся провернуть фокус, когда в конце 1980-х годов Россия просто “надорвалась” от проблем, связанных с советскими республиками и развалилась. И почти на 20 лет выпала из ряда великих сверхдержав. А сегодня Россия вернулась, но это всем не нравится», - резюмирует Алексей Мартынов.

В мире,Алексей Мартынов,Дональд Трамп,Администрация Президента РФ,Bloomberg,
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