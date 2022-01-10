Умерла телеведущая Ирина Смольская

Белорусская телеведущая и певица Ирина Смольская умерла в возрасте 51 года. Об этом сообщил телеканал СТВ.
Смольская была звездой белорусского телевидения. Ее первое появление на телеэкране состоялось в начале 1990-х годов.
В 1992 году она прошла отбор и стала работать в качестве диктора. Вела в прямом эфире белорусского ТВ информационный выпуск «Рэха дня». Затем стала ведущей программ «Добрай ранiцы, Беларусь», «Песню бярыце з сабою» и «Вiншуем Вас!».
Последние годы Смольская работала на телеканале СТВ, где вела ряд популярных программ. В 2008 году ведущая удостоилась престижной премии «Телевершина».
В 1990-е годы Смольская организовывала первые конкурсы красоты. Также она известна как певица, выступала в ансамбле «Аленки» и коллективе «Ровесник».
Причина смерти Ирины Смольской не уточняется.