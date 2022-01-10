Столтенберг ушел от ответа на «самый важный вопрос» Киева

«Мы никогда не пойдем на компромисс по базовому принципу - выбору каждой страны стать частью того союза, которого она хочет. Только Украине и 30 членам НАТО решать, когда Украина готова к членству. Никто другой не может иметь право на это», - сказал Столтенберг.