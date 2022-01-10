Столтенберг ушел от ответа на «самый важный вопрос» Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос о предоставлении Украине плана действий для вступления в альянс, передает ТАСС.
В ходе пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО - Украина в Брюсселе Столтенберг ушел от ответа на вопрос о плане действий и условиях, заявив, что альянс помогает Украине приблизиться к членству в НАТО посредством реализации реформ.
«Мы оказываем Украине политическую поддержку, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность, а также практическую поддержку посредством фондов, модернизации сил. И я считаю, что нужно оказывать больше поддержки», - заявил глава организации.
Он также отметил, что НАТО помогает Украине защищать себя и поддерживает право этой страны стать частью любого союза, к которому она хочет присоединиться.
«Мы никогда не пойдем на компромисс по базовому принципу - выбору каждой страны стать частью того союза, которого она хочет. Только Украине и 30 членам НАТО решать, когда Украина готова к членству. Никто другой не может иметь право на это», - сказал Столтенберг.
Комиссия НАТО – Украина проходит в преддверии заседания Совета Россия – НАТО, которое состоится 12 января. На нем будут обсуждаться требования России по гарантиям безопасности.
Одним из требований является невключение Украины в состав стран-членов Североатлантического альянса.