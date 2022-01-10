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58 минут назад

«Колоссальные деньги»: власти оценили ущерб от беспорядков в Казахстане

Ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 миллиарда долларов США», - говорится на сайте главы государства.

В беседе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем Токаев сообщил, что в ходе беспорядков пострадало около 1300 объектов предпринимательства, были совершены нападения более чем на 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.

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Президент Казахстана назвал случившееся спланированной террористической атакой.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти», - заявил Токаев.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. В результате столкновений есть погибшие и раненые. В стране ввели чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к главам стран ОДКБ, которые отправили в Казахстан миротворцев.

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