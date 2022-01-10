Ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.
«По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 миллиарда долларов США», - говорится на сайте главы государства.
В беседе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем Токаев сообщил, что в ходе беспорядков пострадало около 1300 объектов предпринимательства, были совершены нападения более чем на 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.
Президент Казахстана назвал случившееся спланированной террористической атакой.
«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти», - заявил Токаев.
2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. В результате столкновений есть погибшие и раненые. В стране ввели чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к главам стран ОДКБ, которые отправили в Казахстан миротворцев.