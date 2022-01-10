Коронавирус сделает, по крайней мере, следующие три месяца трудными, но конец виден, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), специальный посланник по COVID-19 доктор Дэвид Набарро, пишет Sky News.
По словам Набарро, вирус продолжит развиваться в новые варианты, и «ни в одной стране, особенно в бедных странах, нет возможности для серьезных ограничений».
«Люди просто должны продолжать работать, поэтому сейчас перед политиками стоит очень трудный выбор», — отметил он, подчеркнув, что, по крайней мере, следующие три месяца будут трудными.
По его мнению, мы пока находимся не в конце ковид-марафона.
«Боюсь, мы проходим через марафон, но нельзя сказать, что мы в конце — мы видим конец, но нас там нет», - пояснил Набарро, добавив, что будет еще несколько всплесков заболевания, «прежде чем мы туда доберемся».