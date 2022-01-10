Президент Казахстана перечислил иностранных участников протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем заявил, что в протестах в республике принимали участие иностранные террористы. В частности, речь шла о боевиках из Центральной Азии, Афганистана и с Ближнего Востока. Слова Токаева передаются на официальном сайте главы государства.

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Токаев выразил уверенность в том, что произошедшее стало террористической атакой. «Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока», — перечислил он участников беспорядков.

Целью атаки президент Казахстана назвал создание хаоса и свержение власти в стране. Именно поэтому в республике началась контртеррористическая операция.

Что касается миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то они не принимают участия в боевых действиях, подчеркнул Токаев. Задача бойцов ОДКБ состоит в основном в охране стратегических объектов. «Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации», — подытожил президент.

Во время заседания ОДКБ президент России Владимир Путин назвал беспорядки в Казахстане нападением на республику, подчеркнув, что на подобные акты агрессии следует реагировать без промедления.