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28 минут назад

В Казахстане снова отключили интернет

В Казахстане, в том числе в столице Нур-Султане, снова пропал интернет. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

В Казахстане снова отключили интернет
Фото: ReutersReuters

При этом в «РИА Новости» добавили, что на территории республики продолжает работать сотовая связь.

В последние дни в Казахстане постоянно наблюдаются перебои в работе интернета. Кроме того, на территории страны не работает ни один мессенджер.

Ранее стало известно, что в Нур-Султане восстановили работу проводного интернета, мобильный оставался отключенным. Также в Алма-Ате возобновили вещание все иностранные телеканалы.

На фоне роста цен на газ 2 января в Казахстане начались протесты, которые затем перерослы в массовые беспорядки. Ситуация усугубилась настолько, что в стране ввели чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев также обратился за помощью к главам стран ОДКБ, которые отправили в Казахстан группы миротворцев. В результате беспорядков военные задержали более пяти тысяч человек.

В мире,ИА Sputnik,РИА Новости,
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