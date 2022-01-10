В Казахстане снова отключили интернет

В Казахстане, в том числе в столице Нур-Султане, снова пропал интернет. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

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При этом в «РИА Новости» добавили, что на территории республики продолжает работать сотовая связь.

В последние дни в Казахстане постоянно наблюдаются перебои в работе интернета. Кроме того, на территории страны не работает ни один мессенджер.

Ранее стало известно, что в Нур-Султане восстановили работу проводного интернета, мобильный оставался отключенным. Также в Алма-Ате возобновили вещание все иностранные телеканалы.

На фоне роста цен на газ 2 января в Казахстане начались протесты, которые затем перерослы в массовые беспорядки. Ситуация усугубилась настолько, что в стране ввели чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию.