«Узбекистану надо возвращаться в ОДКБ. Других путей пресечь события, аналогичные казахским, у Ташкента нет», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Андрей Грозин. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что уроки из кризиса в Казахстане должны извлечь Узбекистан и Киргизия.

«При Исламе Каримове Узбекистан был страной с нулевой терпимостью к международному терроризму. Например, события в Андижане в 2005 году показали, что там с боевиками разговаривают посредством пулемета Калашникова. Но сейчас ситуация ухудшилась, и это, как мы видим, негативно сказалось на Казахстане, куда проникли боевики из Узбекистана», – отметил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

По мнению эксперта, смена власти в Узбекистане в 2016 году – когда после смерти Каримова страну возглавил Шавкат Мирзиёев – повлекла за собой и приход новых лиц в руководстве республиканской Службы госбезопасности (СГБ). «На место начальников, занимавших свои посты по 15 лет, пришли менее опытные сотрудники. После этого в стране прошло несколько этапов возвращения своих «заблудших» граждан из Сирии», – напомнил Грозин.

Политолог указал, что к репутации некоторых из возвращающихся уже тогда были вопросы, как и к эффективности самой системы фильтрации граждан. «Люди, несколько лет проведшие на территории, захваченной ИГИЛ*, очень даже могут обладать всеми навыками для организации низового протеста, в том числе – вооруженного», – отметил аналитик.

Собеседник напомнил, что Казахстан проводил схожую политику по возвращению своих граждан из Сирии, что в итоге могло негативно сказаться на безопасности и заложить одну из основ для нынешнего мятежа.

«На месте властей и правоохранителей Узбекистана я бы начал «закручивать гайки», снижая толерантность к международному терроризму. Ну и, конечно, Узбекистану надо возвращаться в ОДКБ. Других путей пресечь события, аналогичные казахским, у Ташкента нет. Узбекистан, как и другие наши южные соседи, находится в «красной зоне» террористической опасности», – подчеркнул Грозин.

Ранее казахстанские правоохранители сообщали, что в беспорядках в Алма-Ате участвовали граждане некоторых сопредельных государств. Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Ермухамет Ертысбаев отметил: «Все эти боевики, террористы, которых очень много в соседних странах - в Киргизии, в Узбекистане, - они очень жадно и внимательно наблюдают за тем, что происходит в Казахстане».

Напомним, что в мае 2005 года в одном из областных центров Узбекистана – Андижане вспыхнули масштабные беспорядки, причем к выступлениям политической оппозиции уже на ранних этапах присоединились радикальные исламистские группы. Происходили захваты заложников, погромы и захваты зданий госструктур. Выступления протестующих были жестко пресечены правоохранителями.

Ранее, в середине 1990-х в республике было создано «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), признанное террористическим и запрещенное в самом Узбекистане, и в других странах мира, в том числе в России. Боевики ИДУ (с 2003 года – «Исламского движения Туркестана», запрещено в России) несут ответственность за теракты в киргизских Бишкеке и Оше. Группировка участвовала в гражданских войнах в Таджикистане и Афганистане, с 2014 года присягнула на верность «Исламскому государству*».

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил – уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены прежде всего властями Узбекистана и Киргизии. Участники беспорядков на территории Казахстана могут в дальнейшем проникнуть на территорию других стран – участниц ОДКБ, отметил в понедельник глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, отметил, что до сих пор не сформирован единый список организаций, признанных террористическими в странах ОДКБ. Кроме того, нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы», – передает РИА Новости заявление Рахмона на онлайн-саммите ОДКБ.