В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
11 минут назад

Токаев позвонил главе Евросовета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter сообщил, что у него состоялась продуктивная беседа с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Токаев позвонил главе Евросовета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продуктивная беседа с Шарлем Мишельем сегодня. Обновленная информация о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательства на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и верховенства закона», - написал Токаев.

Он также подчеркнул, что власти Казахстана никогда не применяли и не будут применять вооруженную силу против мирных демонстрантов.

«Все подобные утверждения являются ложными. Казахстан продолжит укреплять партнерство с ЕС», - добавил президент Казахстана.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда там начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. В результате правительство было распущено.

5 января Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко. В стране был введен режим ЧП.

Токаев объявил антитеррористическую операцию в Алма-Ате. Он также обратился к странам ОДКБ за помощью. В Казахстан были направлены миротворческие силы. Несколько дней в Алма-Ате велась стрельба, военные и правоохранители вели зачистку улиц.

Ранее власти Казахстана призвали сдать оружие, заявив, что те, кто откажутся сделать это, будут уничтожены.

В мире,Шарль Мишель,Нурсултан Назарбаев,Европейский совет,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители