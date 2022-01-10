Токаев позвонил главе Евросовета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter сообщил, что у него состоялась продуктивная беседа с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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«Продуктивная беседа с Шарлем Мишельем сегодня. Обновленная информация о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательства на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и верховенства закона», - написал Токаев.

Он также подчеркнул, что власти Казахстана никогда не применяли и не будут применять вооруженную силу против мирных демонстрантов.

«Все подобные утверждения являются ложными. Казахстан продолжит укреплять партнерство с ЕС», - добавил президент Казахстана.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда там начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. В результате правительство было распущено.

5 января Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко. В стране был введен режим ЧП.

Токаев объявил антитеррористическую операцию в Алма-Ате. Он также обратился к странам ОДКБ за помощью. В Казахстан были направлены миротворческие силы. Несколько дней в Алма-Ате велась стрельба, военные и правоохранители вели зачистку улиц.