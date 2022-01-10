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22 минуты назад

Волонтёры нашли способ связаться с родными в Казахстане

Волонтёры из Узбекистана стали обзванивать людей в Казахстане, о которых хотят узнать родственники, сообщает телеканал «360». Сейчас активны около сотни сотрудников, найти нужный контакт можно за 20 минут.

Волонтеры нашли способ связаться с родными в Казахстане
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Небольшая часть наших волонтеров находятся в Казахстане, у них есть телефоны и есть VPN-интернет, они могут выйти на связь напрямую. Но таких немного. Когда мы поняли, что людей становится очень много, мы, во-первых, создали Google-форму: волонтёр звонит по вносимым в нее контактам, узнаёт, всё ли хорошо у людей. Об этом можно узнать заявителю, посмотрев историю бота, — рассказала волонтёрка Алуа Есшан.

Она добавила, что чаще просят о помощи из-за границы: в том числе из России, США, Европы и Узбекистана. Есшан отметила, что сама потеряла связь с родственниками в Алма-Ате, но ей помог знакомый с доступом к VPN. Затем она сама оказала аналогичную помощь знакомой из Турции, после чего та тоже присоединилась к волонтёрам.

Ранее военно-транспортная авиация ВКС России эвакуировала из Казахстана 1461 россиянина. Российские туристы находились в Алма-Ате на спортивных сборах или с целью провести там новогодние каникулы.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала бывшая столица Казахстана Алма-Ата.

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