Волонтеры нашли способ связаться с родными в Казахстане

Небольшая часть наших волонтеров находятся в Казахстане, у них есть телефоны и есть VPN-интернет, они могут выйти на связь напрямую. Но таких немного. Когда мы поняли, что людей становится очень много, мы, во-первых, создали Google-форму: волонтёр звонит по вносимым в нее контактам, узнаёт, всё ли хорошо у людей. Об этом можно узнать заявителю, посмотрев историю бота, — рассказала волонтёрка Алуа Есшан.