Как отмечает издание, о серьезности роли журналистов Fox News в принимавшихся Трампом решениях свидетельствуют слова бывших сотрудников его администрации, а также текстовые сообщения, которыми обменивались телеведущие и приближенные Трампа и которые были недавно опубликованы специальным комитетом палаты представителей по расследованию беспорядков, произошедших 6 января 2021 года.

Так, по данным газеты, наибольшим влияниям пользовались Шон Хэннити, Джанин Пирро, Лу Доббс и Лора Ингрэм, каждый из которых имел собственное шоу на Fox News. Эти журналисты, в частности, могли напрямую связываться с экс-главой государства и присылать свои рекомендации сотрудникам его администрации. В частности, 6 января прошлого года Ингрэм и Хэннити отправляли сообщения бывшему главе администрации Белого дома Марку Медоузу, в которых призывали президента обратиться к протестующим и заставить их разойтись.

Кроме того, известно, что некоторые из телеведущих Fox News лично посещали резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и его кабинет в Белом доме, чтобы высказать ему свои соображения относительно пандемии коронавируса и возможных мер по борьбе с ней. В частности, Ингрэм в ходе одной из таких встреч рассказывала экс-президенту о препарате гидроксихлорохине, который позже был признан неэффективным и даже опасным для больных COVID-19.

В то же время, отмечает The Washington Post, ряд высокопоставленных чиновников из Белого дома считает, что масштабы влияния, которое якобы имели на Трампа журналисты Fox News, преувеличивают. По словам одного из собеседников издания, несмотря на то, что ведущие данного канала действительно боролись за внимание экс-главы государства, на самом деле их мнение никогда не было для него определяющим при решении важных государственных вопросов.