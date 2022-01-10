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1 час назад

В Польше зафиксировали первые смерти среди заразившихся "омикроном"

Первые случаи летальных исходов от заражения штаммом "омикрон" зарегистрированы в Польше. Об этом в понедельник сообщил на пресс-конференции представитель польского Минздрава Войчех Андрусевич.

В Польше зафиксировали первые смерти от "омикрона"
Фото: ReutersReuters

"Омикрон тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса - от "омикрона". Всего же этот штамм выявлен в Польше у 193 человек", - сказал Андрусевич.

Он добавил, что оба умерших от "омикрона" мужчины 92 и 85 лет не были вакцинированы.

За прошедшую неделю количество заразившихся штаммом "омикрон" в Польше возросло на 7-8%, отметил чиновник.

По данным Минздрава, за истекшие сутки в стране коронавирусом заразились 11 106 человек, выздоровели - 13 797 человек.

В мире,Минздрав РФ,
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