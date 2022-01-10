Украина исключила разрыв дипломатических связей с Россией

Продолжение дипломатических контактов между Украиной и Россией позволит решать имеющиеся проблемы без «применения военных инструментов», заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом . Её слова приводит ТАСС .

Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов, — сказала Стефанишина.

Ранее она заявила, что наличие гражданского общества и сильной оппозиции позволяет Украине предупреждать развитие в стране кризисов по казахстанскому сценарию, а отсутствие «постсоветских структур» - избежать вмешательства внешних сил. По её словам, у Киева есть международное единство, которое осуждает «агрессию» России против Украины. Она отметила, что страна проводит реформы, боремся с российской агрессией и вместе с международным сообществом осуждаем незаконные действия агрессора,