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52 минуты назад

Киев заявил о важности сохранить открытыми дипломатические каналы с Москвой

Продолжение дипломатических контактов между Украиной и Россией позволит решать имеющиеся проблемы без «применения военных инструментов», заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Её слова приводит ТАСС.

Украина исключила разрыв дипломатических связей с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов, — сказала Стефанишина.

Ранее она заявила, что наличие гражданского общества и сильной оппозиции позволяет Украине предупреждать развитие в стране кризисов по казахстанскому сценарию, а отсутствие «постсоветских структур» - избежать вмешательства внешних сил. По её словам, у Киева есть международное единство, которое осуждает «агрессию» России против Украины. Она отметила, что страна проводит реформы, боремся с российской агрессией и вместе с международным сообществом осуждаем незаконные действия агрессора,

В мире,Ольга Стефанишина,Йенс Столтенберг,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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