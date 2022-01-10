Умер грузинский поэт Резо Амашукели

Грузинский поэт и общественный деятель Резо Амашукели умер в возрасте 85 лет. Об этом в понедельник сообщил "Первый канал" Общественного вещателя Грузии.

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"В возрасте 85 лет умер поэт Резо Амашукели. Информацию "Первому каналу" подтвердили родные и близкие поэта", - говорится в сообщении.

Амашукели родился 24 июня 1936 года в городе Кутаиси. В 1960 году он окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. Амашукели начал печатать стихи и поэмы в 1957 году. В 1972 году вышел один из его сборников стихов на русском языке.