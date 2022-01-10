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1 час назад

Украине предрекли крах государственности из-за ошибок Киева

Бездействие властей Украины может привести к тому, что страна лишится независимости, заявил украинский политолог Руслан Бортник в прямом эфире UkrLive.

Украине предрекли крах государственности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, страну ждет скорый крах государственности и потеря суверенного статуса, если руководство продолжит вести нынешний внешнеполитический курс.

Как полагает эксперт, начавшиеся в Женеве переговоры России и США по гарантиям безопасности представляют опасность для Украины.

«Мы должны в этой ситуации быть умнее, мы сегодня срочно должны что-то предлагать США и России публично, какие-то компромиссные модели. Иначе нас просто «схлопнут» в нынешней ситуации», — предупредил Бортник.

Он выразил опасение, что Украина может стать объектом торга между Москвой и Вашингтоном, если представители Киева не будут участвовать в переговорах. По его словам, при таком раскладе стороны могут принять решение без учета интересов республики и поставить ее перед фактом. Такой исход внешнеполитических событий в Восточной Европе, по мнению политолога, может стать следствием ошибок Киева.

Ранее в США раскрыли причину отказа от войны с Россией из-за Украины.

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