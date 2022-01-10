Украине предрекли крах государственности

«Мы должны в этой ситуации быть умнее, мы сегодня срочно должны что-то предлагать США и России публично, какие-то компромиссные модели. Иначе нас просто «схлопнут» в нынешней ситуации», — предупредил Бортник.

Он выразил опасение, что Украина может стать объектом торга между Москвой и Вашингтоном, если представители Киева не будут участвовать в переговорах. По его словам, при таком раскладе стороны могут принять решение без учета интересов республики и поставить ее перед фактом. Такой исход внешнеполитических событий в Восточной Европе, по мнению политолога, может стать следствием ошибок Киева.