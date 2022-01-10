Швеция назвала российскую угрозу для Европы

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Российская политика несет угрозу системе безопасности Европы. Об этом сообщает в агентство Bloomberg.

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"Россия угрожает структуре безопасности Европы", - высказался глава Минобороны страны.

Хультквист также отметил, что требования РФ в сфере безопасности принять нельзя, как и нельзя в этой ситуации поступаться собственным суверенитетом при принятии решений касательно национальной безопасности.

Напомним, МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран-членов НАТО. Он состоит из девяти статей и предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в местах, откуда они могут поразить территорию других участников альянса.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США пройдут 10 января в Женеве, а РФ с НАТО и с ОБСЕ - в Брюсселе 12 и 13 января соответственно.