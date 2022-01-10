В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
54 минуты назад

Швеция назвала российскую угрозу для Европы

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Российская политика несет угрозу системе безопасности Европы. Об этом сообщает в агентство Bloomberg.

Швеция назвала российскую угрозу для Европы
Фото: ReutersReuters

"Россия угрожает структуре безопасности Европы", - высказался глава Минобороны страны.

Хультквист также отметил, что требования РФ в сфере безопасности принять нельзя, как и нельзя в этой ситуации поступаться собственным суверенитетом при принятии решений касательно национальной безопасности.

Напомним, МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран-членов НАТО. Он состоит из девяти статей и предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в местах, откуда они могут поразить территорию других участников альянса.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США пройдут 10 января в Женеве, а РФ с НАТО и с ОБСЕ - в Брюсселе 12 и 13 января соответственно.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков назвал сложной, но деловой прошедшую 9 января в Женеве встречу, предваряющую переговоры РФ с США.

В мире,Петер Хультквист,Сергей Рябков,Министерство обороны,НАТО,МИД,ОБСЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители