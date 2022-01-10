Токаев сравнил участников беспорядков с гиенами

"Организаторы нападения на Казахстан утроили несколько волн агрессии . На первом этапе состоялись мирные протесты, затем, в частности, в Алма-Ате, были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики... А потом началось то, что в историю войдет, наверное, как алмаатинская трагедия", - отметил президент Казахстана.