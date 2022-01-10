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1 час назад

Токаев заявил о самом тяжелом кризисе в истории независимого Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящие в республике события самым тяжелым кризисом за весь период независимости. Об этом он заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), трансляция которой доступна на YouTube-канале «Телеканал Хабар 24».

«За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация [ОДКБ] в целом», — сказал Токаев.

По его словам, все события с начала января «составляют звенья одной цепи».

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«Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка к которому шла продолжительное время», — утверждает Токаев.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана заявил, что, по состоянию на 10 января, обстановка после массовых беспорядков в стране полностью стабилизировалась и находится под контролем силовиков.

В мире,Видео,Совет коллективной безопасности,
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