В Казахстане заявили о контроле над ситуацией в стране

Ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем, сообщает РИА Новости.

Фото: AP Photo/Vasily Krestyaninov AP Photo/Vasily Krestyaninov

По информации комитета национальной безопасности, очаги террористических угроз нейтрализованы. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе.

Особо важные стратегические объекты и места хранения оружия и боеприпасов находятся в безопасности. Сейчас в стране ведутся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.

Граждан призвали оказать содействие органам правопорядка в установлении лиц, причастных к террористической деятельности, и добровольно сдать огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные в ходе беспорядков.

Ранее мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города. По его словам, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что республика столкнулась с гибридной террористической атакой. Он допустил, что целью этой атаки мог быть госпереворот.