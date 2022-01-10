8000 человек задержаны в Казахстане из-за беспорядков

В результате беспорядков в Казахстане задержаны 7939 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале ситуационный центр МВД республики.

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Обстановка в Казахстане резко обострилась 2 января после начала акций протеста из-за роста стоимости газа. Митинги переросли в массовые беспорядки. Участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие.

В результате правительство ушло в отставку, президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко. Он объявил антитеррористическую операцию в Алма-Аты и обратился к странам ОДКБ за помощью.

По данным МВД республики, в Казахстане прошли массовые задержания.

«Во всей стране задержаны 7 939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Аты на двух рынках задержали 207 человек. Изъято пять угнанных авто», - отмечается в сообщении.