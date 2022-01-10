В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
19 минут назад

В Европе назвали возможные сроки открытия границ для россиян

Европейский союз может открыть свои границы для туристов из России предстоящей весной, сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандера.

В Европе назвали возможные сроки открытия границ для россиян
Фото: EPAEPA

По его словам, это зависит от решений по вакцине от COVID-19 «Спутник V» российского производства. 74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому российские граждане играют важную роль для туристического рынка ЕС.

«Поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами», — заявил Сантадера.

Он считает, что сейчас всё упирается в одобрение российского препарата от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения. Ситуацию также осложняют ограничения в Европе из-за распространения разновидности вируса «омикрон».

Еврокомиссия еще в конце прошлого года предлагала начать пускать путешественников из всех стран с 10 января, если они привиты одобренной ВОЗ вакциной или переболели. Как рассказали в Евросовете, они настоятельно рекомендовали утвердить эти правила, однако детали до сих пор согласуются странами.

В мире,Общество,ВОЗ,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители