В Европе назвали возможные сроки открытия границ для россиян

Европейский союз может открыть свои границы для туристов из России предстоящей весной, сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандера.

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По его словам, это зависит от решений по вакцине от COVID-19 «Спутник V» российского производства. 74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому российские граждане играют важную роль для туристического рынка ЕС.

«Поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами», — заявил Сантадера.

Он считает, что сейчас всё упирается в одобрение российского препарата от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения. Ситуацию также осложняют ограничения в Европе из-за распространения разновидности вируса «омикрон».