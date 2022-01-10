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12 минут назад

В США назвали самые «бесполезные» страны НАТО

Перечислены страны, которые, будучи в составе НАТО, не приносят организации никакой пользы, пишет The National Interest со ссылкой на старшего научного сотрудника Института Катона Теда Галена Карпентера.

В США назвали самые «бесполезные» страны НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Слишком часто «союзники», которых рекламирует Вашингтон, — маленькие, слабые, бесполезные в военном отношении иждивенцы. Хуже того, некоторые из них находятся в плохих отношениях с более сильными соседними государствами», — написал в статье эксперт.

Он считает, что «так называемые союзники» являются для Вашингтона потенциальными ловушками, которые могут втянуть страну в ненужные военные столкновения.

Как отметил Карпентер, что речь идет об Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии, а также о прибалтийских странах. Он сравнил политику США с пользователем соцсети Facebook, неизбирательно добавляющим людей в список друзей. Как отметил эксперт, разница заключается лишь в том, что интернет-друзья не способны втянуть Вашингтон в войны.

Заметка была опубликована в издании на фоне обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО.

Североатлантический альянс потерял возможность продолжить оттеснение России на вторые роли в европейской и международной политике, сообщил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, НАТО должен вернуться в границы 1997 года. Дипломат заявил, что не ждет большого продвижения от переговоров в Женеве по вопросу гарантий безопасности. Как отметил Рябков, об этом свидетельствует публичная политика Вашингтона.

В мире,Сергей Рябков,НАТО,The National Interest,
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