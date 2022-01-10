На Украине призвали Зеленского отказаться от идеи вернуть Крым

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому и властям страны необходимо отказаться от идеи о возвращении Крыма и Донбасса, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в президенты Анатолия Гриценко.
Он считает, что Киеву нужно признать, что полуостров Крым в ближайшие десятилетия не вернется в состав Украины.
«Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — сказал политик.
Гриценко также пожаловался, что в Донбассе царит «русский дух».
«По опросам, более 80 процентов хотят в Россию», — отметил бывший глава военного ведомства.
Напомним, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter назвал «долгожданной победой» решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву. Также украинский лидер добавил, что Киев всегда возвращает своё и после «скифского золота» пообещал вернуть Крым.
Также глава государства заявлял, что Крым никогда не будет территорией России. Он объявил возвращение полуострова частью национальной идеи Украины.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.