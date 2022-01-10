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10 минут назад

МИД Казахстана: среди протестующих боевики-исламисты

В акциях протеста в Казахстане участвовали боевики радикальных исламистских группировок, которые бывали в горячих точках, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

МИД Казахстана: среди протестующих есть боевики-исламисты
Фото: ReutersReuters

«Как показали события в городе Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок», — следует из сообщения МИД Казахстана.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, об этом рассказали с целью борьбы с дезинформацией, появившейся в ряде зарубежных СМИ, при этом не уточнив, о каких публикациях идет речь.

Напомним, во время беспорядков и незаконных протестов в Казахстане погибли 164 человека, сообщает в Telegram-канал «Sputnik Казахстан». По данным агентства, больше всего жертв волнений в Алма-Ате - 103 человека, в том числе дети.

Кроме того, задержаны более 5 тысяч человек, заведено 125 уголовных дел из-за беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

В мире,МИД,РИА Новости,
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