В НАТО есть государства, защита которых тяжёлым бременем ложится на США и может втянуть страну в невыгодные для неё войны. Такое мнение в материале для журнала National Interest высказал старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер. Он назвал ряд таких стран-иждивенцев, «бесполезных» с военной точки зрения.

Как отметил Карпентер, с середины 1990-х годов США крайне неизбирательно принимали в Альянс республики Восточной Европы. Учитывая, что экономический и оборонный потенциал таких стран, как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, невелик, их пребывание в НАТО не увеличивает совокупную мощь организации, подчёркивает эксперт.

Ещё одной серьёзной ошибкой автор материала называет расширение сфер влияния США ближе к границам России. Опасным шагом стало вхождение в НАТО стран Балтии в 2004 году, поскольку Эстония, Латвия и Литва не только продвигают русофобию, но и активно ссорятся с Белоруссией, которая является главным союзником Москвы к этом регионе.

Карпентер также напомнил о желании администрации Джорджа Буша начать военное освоение Грузии и Армении. Предоставить членство в НАТО этим республикам помешала лишь твёрдая позиция Франции и Германии.