Стало известно о дорогом особняке дочери Назарбаева в Лондоне

Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2006 году купила особняк на севере Лондона, чтобы получить британское гражданство. Как сообщает The Sunday Telegraph, приобретение стало одним из наиболее значимых покупок 41-летней Алии Назарбаевой после того, как она вывела с территории республики 300 млн долларов.

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О внушительных тратах стало известно после того, как между родственницей политика и ее финансовыми советниками произошел конфликт. Уточняется, что 8,75 млн фунтов стерлингов (почти 900 млн рублей) из своего состояния Алия потратила на покупку дома в районе Хайгейт. Еще 14 млн долларов (почти 1 млрд рублей) было потрачено на покупку недвижимости в Дубае. Также Назарбаева владеет самолетом повышенной комфортности Bombardier Challenger. Он обошелся ей в 18 млн фунтов стерлингов (почти 2 млрд рублей).

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О покупке дорогой недвижимости и самолета стало известно после того, как между Алией и ее советниками, которые решали финансовые вопросы, возник конфликт. Тогда дочь Назарбаева подала на них в суд, обвинив их в незаконном присвоении средств, заговоре с целью мошенничества, а также нарушении фидуциарных обязанностей (понятие из аглосаксонского права, которое регламентирует обязанности доверенного лица, в частности, обязанность ставить интересы доверителя выше собственных). Скандал с суммой иска на 165 млн фунтов стерлингов позже был урегулирован конфиденциальным соглашением.

По информации издания, Назарбаева перевела 312 млн долларов из Казахстана после того, как сообщила советникам, что ей опасно там оставаться. Кроме того, среди представленных суду документов фигурирует заявление управляющего ее активами, признавшего ее «политически значимым лицом».

Также отмечается, что в 2006 году Назарбаева якобы продала часть пакетов имевшихся в ее распоряжении акций и получила за них порядка 325 млн долларов. Пользуясь услугами советников, она основала фонд в Лихтенштейне и доверила своим консультантам средства в размере 150 млн долларов. Позднее она обвинила доверенных лиц в том, что они нарушали имевшиеся с ними договоренности и недобросовестным путем получали дополнительную прибыль с ее средств.