Столтенберг похвастался знанием истории России

НАТО прежде уже доказало свою способность «идти на компромиссы и находить решения с Россией», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что «знает историю России». Он отметил, что «на протяжении веков» Россия «переживала конфликты с соседями». Как заявил генсек альянса, «у России есть альтернатива: сотрудничество и работа с НАТО». При этом НАТО, по его словам, «готово стремиться к улучшению отношений», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Напомним, Столтенберг заявил, что риск военного конфликта между альянсом и Россией сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий. Одновременно генсек НАТО назвал неприемлемым требование России касательно невступления Украины в альянс.