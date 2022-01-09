Столтенберг похвастался знанием истории России

НАТО прежде уже доказало свою способность «идти на компромиссы и находить решения с Россией », заявил генсек альянса Йенс Столтенберг .

Столтенберг заявил, что «знает историю России». Он отметил, что «на протяжении веков» Россия «переживала конфликты с соседями». Как заявил генсек альянса, «у России есть альтернатива: сотрудничество и работа с НАТО». При этом НАТО, по его словам, «готово стремиться к улучшению отношений», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.