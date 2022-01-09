Во время массовых беспорядков в Казахстане погибли три ребенка, заявила Уполномоченная по правам ребенка республики Аружан Саин. Ее слова приводит РИА «Новости».

По словам омбудсмена, уже подтверждена гибель 11-летнего мальчика и 15-летнего подростка. Ранее также сообщалось о гибели четырехлетней девочки.

По официальным данным, 11-ребенок был застрелен 5 января, когда гулял на улице с семьей. Девочка получила тяжелое ранение в голову во время поездки на машине с родителями 7 января — их машина попала под обстрел. Ее доставили в реанимацию, однако старания врачей оказались тщетны.

Подросток также пострадал при обстреле 7 января — машина, в которой они ехали с отцом, подверглась обстрелу. В результате оба были ранены. Ребенок скончался в больнице.