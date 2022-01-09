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16 минут назад

Беспорядки в Казахстане: Стало известно о гибели третьего ребенка

Во время массовых беспорядков в Казахстане погибли три ребенка, заявила Уполномоченная по правам ребенка республики Аружан Саин. Ее слова приводит РИА «Новости».

По словам омбудсмена, уже подтверждена гибель 11-летнего мальчика и 15-летнего подростка. Ранее также сообщалось о гибели четырехлетней девочки.

По официальным данным, 11-ребенок был застрелен 5 января, когда гулял на улице с семьей. Девочка получила тяжелое ранение в голову во время поездки на машине с родителями 7 января — их машина попала под обстрел. Ее доставили в реанимацию, однако старания врачей оказались тщетны.

Подросток также пострадал при обстреле 7 января — машина, в которой они ехали с отцом, подверглась обстрелу. В результате оба были ранены. Ребенок скончался в больнице.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января после того, как власти резко подняли цены на газ. Жители ряда городов, возмущенные действиями правительства, вышли на улицы с требованиями снизить цены, но вскоре экономические требования сменились политическими. Граждане стали требовать смены режима в стране. Следующие несколько дней стихийные митинги переросли в боевые столкновения вооруженных людей с правоохранительными органами и военным Казахстана.

В мире,Видео,Аружан Саин,МВД,РИА Новости,
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