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16 минут назад

Грузия «уселась в одну натовскую лодку» с Украиной

Грузия и Украина в настоящее время координируют свои усилия в НАТО, добиваясь большей поддержки, завил Общественному ТВ Грузии постпред страны при Североатлантическом альянсе Виктор Долидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия «уселась в одну натовскую лодку» с Украиной
Фото: ReutersReuters

«Мы с Украиной находимся сейчас в одной лодке, чтобы добиться большей поддержки, координируем усилия», – сообщил дипломат.

«Впереди – очень важная неделя, – сказал он. – На разных уровнях и в различных форматах пройдут консультации в международных организациях по деструктивным и опасным действиям России в направлении европейской и евроатлантической безопасности».

Виктор Долидзе отметил, что в понедельник состоится заседание совета НАТО-Украина, в среду – НАТО-Россия, а 26 января – НАТО-Грузия с участием недавно избранного председателя парламента Шалвы Папуашвили.

«Мы и Украина делаем все шаги координировано. Я встречусь с послом Украины в НАТО, потом на неделе проведут переговоры руководители сил обороны Грузии и Украины», – сообщил он.

«Никто не ставит под вопрос решения саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году», когда было заявлено о членстве Грузии и Украины в Альянсе, сказал он.

В конце прошлого года Грузия ответила на требование России не расширять НАТО.

В мире,Виктор Долидзе,НАТО,Деловая газета "Взгляд",
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