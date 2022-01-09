В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
5 минут назад

«Адские санкции»: США могут лишить россиян айфонов и макбуков

В качестве «адских санкций» США могут запретить поставки в Россию айфонов, макбуков и другой электроники с американскими процессорами и комплектующими. В список эмбарго попадут даже холодильники и стиральные машины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

«Адские санкции»: США могут лишить россиян айфонов и макбуков
Фото: ТАССТАСС

Издание пишет, что министерство торговли США может запретить экспорт в Россию потребительских товаров, которые производят компании США, и в которых применяются американские разработки. В таком случае в РФ перестанут поступать ноутбуки, смартфоны, холодильники и прочая электроника.

СМИ: США напугал возможный ответ России на санкции

Ограничения могут коснуться товаров, произведенных не американскими компаниями, но использующими штатовские процессоры или программное обеспечение.

Технологические санкции также могут затронуть аэрокосмическую и оборонную сферы. По данным газеты, обсуждаются меры в отношении комплектующих для военных самолетов, систем ПВО, а также разработок в области искусственного интеллекта и квантовых компьютеров.

В ноябре и декабре 2021 года украинские и американские проправительственные СМИ начали информационную кампанию против РФ, публикуя многочисленные статьи со ссылкой на «источники» о скором «вторжении России на Украину».

В январе акцент СМИ сменился на «адские санкции», которые Вашингтон применит к РФ в случае «вторжения». При этом накануне телекомпания CNN сообщила, что администрация США опасается вводить жесткие рестрикции против России из-за Украины, поскольку они могут обернуться тяжёлыми последствиями для экономики Штатов и их союзников.

В мире,Администрация США,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители