«Адские санкции»: США могут лишить россиян айфонов и макбуков

В качестве «адских санкций» США могут запретить поставки в Россию айфонов, макбуков и другой электроники с американскими процессорами и комплектующими. В список эмбарго попадут даже холодильники и стиральные машины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Фото: ТАСС ТАСС

Издание пишет, что министерство торговли США может запретить экспорт в Россию потребительских товаров, которые производят компании США, и в которых применяются американские разработки. В таком случае в РФ перестанут поступать ноутбуки, смартфоны, холодильники и прочая электроника.

Ограничения могут коснуться товаров, произведенных не американскими компаниями, но использующими штатовские процессоры или программное обеспечение.

Технологические санкции также могут затронуть аэрокосмическую и оборонную сферы. По данным газеты, обсуждаются меры в отношении комплектующих для военных самолетов, систем ПВО, а также разработок в области искусственного интеллекта и квантовых компьютеров.

В ноябре и декабре 2021 года украинские и американские проправительственные СМИ начали информационную кампанию против РФ, публикуя многочисленные статьи со ссылкой на «источники» о скором «вторжении России на Украину».