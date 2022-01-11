Аэропорт Алма-Аты технически готов к открытию, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Фото: Pavel Mikheyev/Reuters Pavel Mikheyev/Reuters

В ведомстве уточнили, что работа аэропорта возобновится лишь после стабилизации ситуации в городе. В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ.

Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня - 7 января. Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что аэропорт Алма-Аты 5 января захватили около 800 человек. 9 января стало известно, что аэропорт Алма-Аты закрывается на неопределенный срок.

В МИД России обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном обращения поступали из Алма-Аты.