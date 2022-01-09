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42 минуты назад

Назарбаев добровольно отказался от последней власти в Казахстане

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай заявил, что Нурсултан Назарбаев сам передал пост главы Совбеза Касыму-Жомарту Токаеву. По его словам, они всегда были «по одну сторону баррикад».

Назарбаев добровольно отказался от последней власти в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все эти дни Назарбаев находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому он сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного ответа от руководства страны», передает telegram-канал «ORDA» слова Укибая.

По его словам, Токаев и Назарбаев всегда были «по одну сторону баррикад» и защищали свой народ.

«И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти», — подытожил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Назарбаев уехал из страны. Токаев объявил, что он стал председателем Совета Безопасности республики. До этого Совбез страны возглавлял Назарбаев. В Казахстан уже прибыли миротворцы из России и Беларуси. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд. Ранее появилась информация, что в Казахстане могут действовать радикальные исламисты.

В мире,Айдос Укибай,Нурсултан Назарбаев,
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