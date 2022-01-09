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23 минуты назад

В Казахстане заявили о стабилизации ситуации во всех регионах страны

Проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка продолжается, сообщил и. о. министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

В МВД Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране
Фото: ТАССТАСС

Ситуация во всех регионах Казахстана, где произошли беспорядки, стабилизирована. Об этом говорится в заявлении и. о. министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева, которое в воскресенье распространила пресс-служба МВД.

"В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов (местных администраций - прим. ТАСС). Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения", - сообщил Тургумбаев.

В мире,Ерлан Тургумбаев,МВД,ИТАР-ТАСС,
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