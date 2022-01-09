В МВД Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране

"В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов (местных администраций - прим. ТАСС). Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения", - сообщил Тургумбаев.