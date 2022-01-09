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1 час назад

МВД Казахстана назвали примерную сумму ущерба от мародёров

И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала «Хабар 24» заявил, что во время беспорядков предварительный ущерб от мародёров составляет более 79 млрд тенге, что эквивалентно почти $200 млн.

МВД Казахстана оценило предварительный ущерб от мародеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Предварительный ущерб составляет свыше 87 млрд тенге (около $200 млн. — RT)», — передаёт РИА Новости заявление Тургумбаева.

По его словам, в общей сложности по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено свыше 400 единиц автотранспортных средств, мародёрами ограблено более 100 крупных объектов торговли и банков, погромлены торговые центры, опустошены банкоматы.

Он пояснил, что были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища.

По словам Тургумбаева, по всем фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, разбойных нападений и краж открыто 125 досудебных расследований.

Ранее стало известно, что правоохранительные службы Казахстана задержали свыше 5,1 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в регионах республики.

В мире,Ерлан Тургумбаев,МВД,РИА Новости,
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