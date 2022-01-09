В Нур-Султане возобновили доступ к интернету

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана Нур-Султане, возобновили. Об этом сообщает ТАСС.

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Выход в сеть в городе был заблокирован накануне, 8 января, примерно в 15:40 по местному времени (12:40 мск). При этом сотовая связь функционировала относительно стабильно. С 23:00 (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск) в столице действует комендантский час.

На фоне протестов в нескольких местах Казахстана отключили мобильную связь и интернет. В банкоматы перестали подвозить новые купюры, вскоре в них кончились наличные деньги. Ситуацию с невозможностью получить средства описывали в городе Актау.