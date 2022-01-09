Le Monde: "путинский маневр" застал США врасплох

Соединенные Штаты были застигнуты врасплох "путинским маневром" у границ Украины и хотят оставить разрешение украинского кризиса на Францию и Германию. Об этом пишет обозреватель Le Monde Сильви Кофман, сообщает RT.

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По мнению автора материала, российский президент Владимир Путин обозначил свои претензии к НАТО и США еще на Мюнхенской конференции в 2007 году. Однако Вашингтон много лет "смотрит в другую сторону", ставя Китай одним из главных своих приоритетов в сфере безопасности.

"В Париже полагают, что американцы не только полностью отказались от любых вариантов вмешательства в украинский кризис, но и хотят теперь оставить его на Францию и Германию, чтобы те попытались вместе с Киевом и Москвой урегулировать его в рамках "нормандского формата", - пишет обозреватель.

Однако действия Путина, полагает автор, вынудили команду президента США Джо Байдена "вернуться к теме, которую она хотела было аккуратно отложить". Ранее представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой ограничение масштабов военных учений, а также неразмещение на Украине американских ракет.

По его словам, речь идет как о наземных маневрах, так и о полетах стратегических бомбардировщиков вблизи от территории обеих сторон.