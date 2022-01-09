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1 час назад

Сколько штаб-квартир у ООН

71 год назад, 9 января 1951 года, было официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США).

Сколько штаб-квартир у ООН
Фото: pixabay.compixabay.com

Штаб-квартира ООН — это комплекс зданий, которые служат официальным офисом для основных рабочих органов Организации Объединенных Наций.

Строить штаб-квартиру начали 4 октября 1949 года. Для создания комплекса зданий были приглашены архитекторы, дизайнеры и инженеры со всего мира. В том числе в эту группу вошёл Николай Басов (СССР).

Группа создала 50 различных проектов и после проведённого отбора остановилась на комплексе зданий разных стилей. К моменту завершения строительства штаб-квартира ООН считалась образцом самого современного архитектурного дизайна на Манхэттене.

Здания расположились в восточной части Манхэттена между 42-й и 48-й улицами, Первой авеню и проливом Ист-Ривер. Хотя географически штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, она имеет статус международной зоны.

Помимо зданий в Нью-Йорке, ООН располагает ещё тремя вспомогательными, региональными штаб-квартирами: в Женеве (Швейцария), в Вене (Австрия) и в Найроби (Кения). Однако наиболее важные решения Организации принимаются именно в Нью-Йорке.

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