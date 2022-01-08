В США рассказали о деталях будущих переговоров с Россией

США на предстоящих переговорах с РФ в Женеве планируют обсудить тематику размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с планами американской администрации источники.

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По информации источников издания, в ходе предстоящих консультаций Белый дом планирует выяснить, насколько серьезно российские власти относятся к разрешению кризиса вокруг Украины, либо использует выдвигаемые ею требования к США для затягивания сложившейся ситуации.

Напомним, что на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.