Эксперт усомнился в способности Туркмении потушить «Врата ада»

«Что там президент хочет, у него где-то зачесалось... Это все разговоры, а деньги выделить, взрывчатку и специалиста, чтобы был взрыв, и пламя снесено было. Так как внутри горит, в ямке, это трудно сделать», — сказал Соленый. -