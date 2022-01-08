Эксперт усомнился в способности Туркмении потушить «Врата ада»

Эксперт усомнился в способности президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова потушить горящий газовый кратер Дарваза, который прозван в народе «Врата ада». Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил российский геолог Александр Соленый.
По его словам, остановить горение в воронке поможет лишь направленный взрыв, который приведет к обрушению природного объекта, однако сама процедура станет очень затратной. Однако ученый уверен, что власти страны банально не смогут найти деньги и способных специалистов для осуществления этого замысла.
«Что там президент хочет, у него где-то зачесалось... Это все разговоры, а деньги выделить, взрывчатку и специалиста, чтобы был взрыв, и пламя снесено было. Так как внутри горит, в ямке, это трудно сделать», — сказал Соленый. -
При этом уничтожение «Врат ада» не принесет никакой пользы, поскольку всем на это «наплевать».
Напомним, что идею уничтожить Дарваза Бердымухамедов предложил на заседании правительства страны в пятницу, 7 января. Президент счел нерациональным позволять гореть газу, который можно было бы отправить на экспорт.